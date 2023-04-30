У Литві дали пораду охочим примирити Україна та РФ: звертайтесь до Путіна, а не Зеленського

"Ви не просите "обидві сторони" "обговорити мир" після вторгнення. Ви кажете загарбнику піти", - написав Ландсберґіс в своєму Twitter.

Він зазначив, що ті, хто хочуть миру, мають адресувати свої вимоги Путіну, а не Зеленському.

Нагадаємо, нещодавно президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва заявив про "марність пошуку винних у війні в Україні".

До того да Сілва говорив, що США нібито "заохочують" війну в Україні й, на його думку, президента України та російського диктатора потрібно "переконати" почати переговори.

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