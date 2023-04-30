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У Литві дали пораду охочим примирити Україна та РФ: звертайтесь до Путіна, а не Зеленського

Фото: міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

В Міністерстві закордонних справ Литви закликали країни, що хочуть "примирити" Україну та Росію звертатись до російського диктатора Володимира Путіна, а не українського президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Литви Ґабріелюса Ландсберґіса.

"Ви не просите "обидві сторони" "обговорити мир" після вторгнення. Ви кажете загарбнику піти", - написав Ландсберґіс в своєму Twitter.

Він зазначив, що ті, хто хочуть миру, мають адресувати свої вимоги Путіну, а не Зеленському.

Нагадаємо, нещодавно президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва заявив про "марність пошуку винних у війні в Україні".

До того да Сілва говорив, що США нібито "заохочують" війну в Україні й, на його думку, президента України та російського диктатора потрібно "переконати" почати переговори.

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