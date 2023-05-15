У Литві чоловіка відправили до в’язниці за крадіжку грошей, які збирали для допомоги Україні

Литовський суд засудив до двох років і трьох місяців позбавлення волі чоловіка, який викрав кошти, які були зібрані для допомоги Україні. Він використав їх для покупки автомобіля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прокуратури Литви , про яку пише LRT.

"Чоловік є мешканцем Каунаса, має десять судимостей. Торік у жовтні вона зв'язалася з людиною, яка допомагає українським волонтерам, і пообіцяла купити та доставити в Україну 49 вантажних шин за 18 000 євро, зібраних волонтерами", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі повідомили, що обвинувачений, надавши неправдиві та не відповідні дійсності дані, виписав рахунок та квитанцію на 18 тисяч євро, що належать українській благодійній організації, але не зміг придбати шини та доставити їх до України у погоджений термін.

Встановлено, що за благодійні гроші чоловік купив автомобіль BMW вартістю 13 000 євро. За версією прокуратури, в ході слідства більшість викрадених грошей було повернуто українському благодійному фонду. Литовський суд засудив чоловіка до двох років та трьох місяців позбавлення волі.