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В Литве заявили о рекордном количестве в сутки незаконных мигрантов из Беларуси

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Среда 28 июля 2021 12:40
В Литве заявили о рекордном количестве в сутки незаконных мигрантов из Беларуси Фото: Литва на границе с Беларусью задержала рекордное количество мигрантов (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

В ночь на 28 июля 171 мигрант пытался нелегально попасть в Литву через Беларусь. Все задержанные представлялись гражданами Ирака или имели документы этой страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Литва обвиняет официальный Минск в причастности к потоку мигрантов из Беларуси.

С 9 июля Литва начала строить 550-километровый забор из колючей проволоки на границе с Беларусью. Стоимость строительства - более 40 млн евро.

С начала года 3 027 мигрантов из Беларуси пытались незаконно попасть в Литву. Из них 1 910 были гражданами Ирака или были названы. Кроме того, среди них был 191 гражданин Конго, 129 человек из Камеруна, 83 - из России, 81 - из Ирана, 71 - из Сирии, еще 77 человек имеют гражданство Афганистана и других стран.

Ранее сообщалось, что Литва может ввести чрезвычайное положение на границе с Беларусью.

Напомним, премьер-министр Литвы Ингрида Шимон заявляла, что на границу Литвы с Беларусью отправят дополнительные войска.

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