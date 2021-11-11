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В Литве задержали двух украинцев, перевозивших нелегалов. Им грозит 6 лет тюрьмы

Автор: Валерия Полищук

В Литве сотрудники Службы охраны госграницы задержали двух украинцев, которые перевозили по стране нелегальных мигрантов. Гражданам Украины теперь грозит до шести лет лишения свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

"Задержаны два украинца, которые перевозили нелегальных мигрантов, начато расследование по статье 292, ч. 1 Уголовного кодекса Литвы", - заявила представитель Министерства внутренних дел Божена Заборовска-Зданович.

Украинцев задержали на территории Кальварийской пограничной заставы.

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