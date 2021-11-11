У Литві затримали двох українців, які перевозили нелегалів. Їм загрожує 6 років в'язниці

У Литві співробітники Служби охорони держкордону затримали двох українців, які перевозили по країні нелегальних мігрантів. Громадянам України тепер загрожує до шести років позбавлення волі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.
"Затримано двох українців, які перевозили нелегальних мігрантів, розпочато розслідування за статтею 292, ч.1 Кримінального кодексу Литви", - заявила представник Міністерства внутрішніх справ Божена Заборовська-Зданович.
Українців затримали на території Кальварійської прикордонної застави.