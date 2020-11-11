ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Литве вводят штраф за курение на балконах в многоэтажках

Вильнюс, Среда 11 ноября 2020 12:57
В Литве вводят штраф за курение на балконах в многоэтажках
Фото: курение (freepik)
Автор: Анастасия Рокитна

В Литве теперь будут штрафовать за курение на балконах многоквартирных домов. Парламент Литвы установил соответствующие штрафы.

Об этом сообщает Delfi.

За курение на балконе будет штраф от 30 до 60 евро. За повторное нарушение штраф увеличивается вдвое.

Оппоненты закона считают, что это очередной способ собрать деньги и сожалеют, что этот запрет не распространяется на отели.

Авторов инициативы Томас Томилинас считает, что штрафы необходимы для соблюдения правил.

Закон начнет действовать с 2021 года, на балконе нельзя курить, если против этого выступает хотя бы один житель.

Если соседи не будут против, курильщики все равно должны позаботиться о том, чтобы дым не попадал в помещение к соседям.

Напомним, в Украине курильщикам готовят новые наказания за нарушение правил - нардепы планируют существенно повысить штрафы за выброшенные окурки на улице.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире штрафкурение

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь