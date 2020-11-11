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У Литві вводять штраф за куріння на балконах у багатоповерхівках

Вільнюс, Середа 11 листопада 2020 12:57
У Литві вводять штраф за куріння на балконах у багатоповерхівках
Фото: куріння (freepik)
Автор: Анастасия Рокитна

У Литві тепер будуть штрафувати за куріння на балконах в багатоквартирних будинків. Парламент Литви встановив відповідні штрафи.

Про це повідомляє Delfi.

За куріння на балконі буде штраф від 30 до 60 євро. За повторне порушення штраф збільшується удвічі.

Опоненти закону вважають, що це черговий спосіб зібрати гроші і жалкують, що ця заборона не поширюється на готелі.

Авторів ініціативи Томас Томілінас вважає, що штрафи необхідні для дотримання правил.

Закон почне діяти з 2021 року, на балконі не можна курити, якщо проти цього виступає хоча б один мешканець.

Якщо сусіди не будуть проти, курці все одно повинні подбати про те, щоб дим не потрапляв у приміщення до сусідів.

Нагадаємо, в Україні курцям готують нові покарання за порушення правил - нардепи планують суттєво підвищити штрафи за викинуті недопалки на вулиці.

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