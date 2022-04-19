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В Литве ввели запрет на ношение георгиевской ленты, а также знаков Z и V

Фото: в Литве официально запретили георгиевскую ленту (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Сейм Литвы утвердил запрет на публичное демонстрирование георгиевской ленты и других символов, которые обозначают поддержку российской агрессии против Украины. Речь идет о знаках Z и V.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на литовское издание LRT.

Отмечается, что решение о запрете поддержали 124 члена парламента. Закон вступит в силу после подписания его президентом Гитанасом Науседой.

За публичную демонстрацию запрещенных символов предусмотрен штраф в размере 300-700 евро, а для юридических лиц он будет составлять до 1,2 тыс. евро.

Повторные нарушения влекут за собой штраф в размере 500-900 евро для физических лиц или 800-1,5 тыс. евро - для юридических лиц.

Напомним, президент Молдовы официально утвердила запрет на использование георгиевской ленты и символом Z и V. За демонстрацию пропагандистских символов грозит штраф.

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ЛитваГеоргиевская лента