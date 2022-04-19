ru ua
Вт, 19 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Донбасс новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Литве ввели запрет на ношение георгиевской ленты, а также знаков Z и V

Новина українською →
Таллин, Вторник 19 апреля 2022 14:48
В Литве ввели запрет на ношение георгиевской ленты, а также знаков Z и V Фото: в Литве официально запретили георгиевскую ленту (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Сейм Литвы утвердил запрет на публичное демонстрирование георгиевской ленты и других символов, которые обозначают поддержку российской агрессии против Украины. Речь идет о знаках Z и V.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на литовское издание LRT.

Отмечается, что решение о запрете поддержали 124 члена парламента. Закон вступит в силу после подписания его президентом Гитанасом Науседой.

За публичную демонстрацию запрещенных символов предусмотрен штраф в размере 300-700 евро, а для юридических лиц он будет составлять до 1,2 тыс. евро.

Повторные нарушения влекут за собой штраф в размере 500-900 евро для физических лиц или 800-1,5 тыс. евро - для юридических лиц.

Напомним, президент Молдовы официально утвердила запрет на использование георгиевской ленты и символом Z и V. За демонстрацию пропагандистских символов грозит штраф.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Литва Георгиевская лента
NEWS
55-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
55-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
"Будем ехать, сколько сможет поезд". Репортаж с эвакуационного рейса на Донбасс
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора "Будем ехать, сколько сможет поезд". Репортаж с эвакуационного рейса на Донбасс