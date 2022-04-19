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У Литві ввели заборону на носіння георгіївської стрічки, а також знаків Z і V

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Таллінн, Вівторок 19 квітня 2022 14:48
У Литві ввели заборону на носіння георгіївської стрічки, а також знаків Z і V Фото: у Литві офіційно заборонили георгіївську стрічку (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Сейм Литви затвердив заборону на публічне демонстрування георгіївської стрічки та інших символів, які позначають підтримку російської агресії проти України. Йдеться про знаки Z і V.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на литовське видання LRT.

Зазначається, що рішення про заборону підтримали 124 члени парламенту. Закон набуде чинності після підписання його президентом Гітанасом Науседою.

За публічну демонстрацію заборонених символів передбачений штраф у розмірі 300-700 євро, а для юридичних осіб він становитиме до 1,2 тис.євро.

Повторні порушення тягнуть за собою штраф у розмірі 500-900 євро для фізичних осіб або 800-1,5 тис. євро - для юридичних осіб.

Нагадаємо, президент Молдови офіційно затвердила заборона на використання георгіївської стрічки і символом Z і V. За демонстрацію пропагандистських символів загрожує штраф.

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Литва Георгієвська стрічка
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