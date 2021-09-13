В Литве ввели "паспорта возможностей": что ждет граждан

Торговые центры

С сегодяшнего дня жители Литвы, у которых нет "паспорта возможностей", не смогут посещать крупные торговые центры. По словам представителя торгово-развлекательного центра Mega Иевы Гоштаутайте-Гедуте, после вступления в силу новой процедуры необходимо будет предъявить действующий "паспорт возможностей", а документ, удостоверяющий личность, предъявлять не нужно.

COVID-паспорт попросят показывать после входа в ТЦ. Документ нужно распечатать или загрузить на мобильный телефон и предъявить сотруднику ТЦ.

Рестораны и кафе

"Паспорт возможностей" также будет обязательным при посещении ресторанов и кафе. Его надо будет показать барменам, официантам за столиком или перед входом в заведение общественного питания.

Клиенты кафе или ресторанов, не имеющие сертфиката, смогут сидеть на летних террасах, но им не разрешат посетить заведение для оплаты или посещения туалета в помещении.

Спортивные клубы

В спортивные клубы можно будет попасть только с "паспортом возможностей". Людям нужно будет показать распечатанный или электронный документ, который отсканирует сотрудник.

Кинотеарты

Жители без "паспорта возможностей" смогут посещать кинотеатры, однако большинство заведений ранее решили принимать только клиентов, имеющих COVID-сертификат.

Что доступно гражданам без "паспорта возможностей"

Люди, у которых нет "паспорта возможностей" смогут посещать магазины, рынки, основной деятельностью которых является продажа продуктов питания, ветеринарных товаров, кормов для животных, фармацевтических препаратов, товаров оптики и ортопедических товаров, ботанических магазинов, в которых можно приобрести семена, цветы, удобрения. У этих магазинов должен быть отдельный вход с улицы, а торговая площадь не должна превышать 1 500 кв. м.

Также они смогут пользоватся общественным транмспортом, посещать музеи, библиотеки и АЗС.