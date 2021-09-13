В Литве ввели "паспорта возможностей": что ждет граждан

С 13 сентября в Литве торговые центры, спортивные клубы, кинотеатры и другие места обслуживания должны требовать от жителей "паспорт возможностей". Документ могут получить граждане, которые привиты от COVID-19, переболели или получили отрицательный результат теста на антиген.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на LRT.
С сегодяшнего дня жители Литвы, у которых нет "паспорта возможностей", не смогут посещать крупные торговые центры. По словам представителя торгово-развлекательного центра Mega Иевы Гоштаутайте-Гедуте, после вступления в силу новой процедуры необходимо будет предъявить действующий "паспорт возможностей", а документ, удостоверяющий личность, предъявлять не нужно.
COVID-паспорт попросят показывать после входа в ТЦ. Документ нужно распечатать или загрузить на мобильный телефон и предъявить сотруднику ТЦ.
"Паспорт возможностей" также будет обязательным при посещении ресторанов и кафе. Его надо будет показать барменам, официантам за столиком или перед входом в заведение общественного питания.
Клиенты кафе или ресторанов, не имеющие сертфиката, смогут сидеть на летних террасах, но им не разрешат посетить заведение для оплаты или посещения туалета в помещении.
В спортивные клубы можно будет попасть только с "паспортом возможностей". Людям нужно будет показать распечатанный или электронный документ, который отсканирует сотрудник.
Жители без "паспорта возможностей" смогут посещать кинотеатры, однако большинство заведений ранее решили принимать только клиентов, имеющих COVID-сертификат.
Люди, у которых нет "паспорта возможностей" смогут посещать магазины, рынки, основной деятельностью которых является продажа продуктов питания, ветеринарных товаров, кормов для животных, фармацевтических препаратов, товаров оптики и ортопедических товаров, ботанических магазинов, в которых можно приобрести семена, цветы, удобрения. У этих магазинов должен быть отдельный вход с улицы, а торговая площадь не должна превышать 1 500 кв. м.
Также они смогут пользоватся общественным транмспортом, посещать музеи, библиотеки и АЗС.