У Литві ввели "паспорти можливостей": що чекає громадян

Торгові центри

З сьогоднішнього дня жителі Литви, у яких немає "паспорта можливостей", не зможуть відвідувати великі торгові центри. За словами представника торгово-розважального центру Mega Ієви Гоштаутайте-Гедуте, після вступу в силу нової процедури необхідно буде пред'явити діючий "паспорт можливостей", а документ, що засвідчує особу, пред'являти не потрібно.

COVID-паспорт попросять показувати після входу в ТЦ. Документ потрібно роздрукувати або завантажити на мобільний телефон і пред'явити співробітнику ТЦ.

Ресторани і кафе

"Паспорт можливостей" також буде обов'язковим при відвідуванні ресторанів і кафе. Його треба буде показати барменам, офіціантам за столиком або перед входом до закладу громадського харчування.

Клієнти кафе або ресторанів, які не мають сертифікату, зможуть сидіти на літніх терасах, але їм не дозволять відвідати заклад для оплати або відвідування туалету в приміщенні.

Спортивні клуби

У спортивні клуби можна буде потрапити тільки з "паспортом можливостей". Людям потрібно буде показати роздрукований або електронний документ, який відсканує співробітник.

Кінотеарти

Жителі без "паспорта можливостей" зможуть відвідувати кінотеатри, проте більшість закладів раніше вирішили приймати тільки клієнтів, що мають COVID-сертифікат.

Що доступно громадянам без "паспорта можливостей"

Люди, у яких немає "паспорта можливостей" зможуть відвідувати магазини, ринки, основною діяльністю яких є продаж продуктів харчування, ветеринарних товарів, кормів для тварин, фармацевтичних препаратів, товарів оптики і ортопедичних товарів, ботанічних магазинів, в яких можна придбати насіння, квіти, Добрива. У цих магазинів повинен бути окремий вхід з вулиці, а торгова площа не повинна перевищувати 1 500 кв. м.

Також вони зможуть користуватись громадським транмспортом, відвідувати музеї, бібліотеки та АЗС.