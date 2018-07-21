По состоянию на 1 июля в Литве проживают 54393 иностранца, из которых 15 291 гражданин Украины

В Литве возросло количество украинцев, имеющих временный вид на жительство. Об этом сообщает издание Delfi, ссылаясь на данные департамента миграции при МВД Литвы, который представил основные миграционные показатели за первую половину 2018 года.

Так, стремительно растет поток иностранцев, прибывающих в Литву, главным образом за счет граждан Украины и Беларуси.

В частности, по состоянию на 1 июля в Литве проживают 54393 иностранца, из которых 15 291 гражданин Украины (на 55,4% больше, чем год назад), 12391 России (на 8,3% меньше, чем год назад) и 10433 граждане Беларуси (на 24,7% больше, чем год назад). Подчеркивается, что граждане указанных стран составили 70,1% (по состоянию на 1 июля 2017 - 67,3%) от всех иностранцев, проживающих в Литве.

Подчеркивается, что по сравнению с 1 июля 2017 года общая численность населения государства снизилась на 0,8%, однако число иностранцев, проживающих в стране, увеличилось на 15,4%.

Добавим, большинство иностранцев, проживающих в Литве (54,5%) являются владельцами временного вида на жительство, а в прошлом году им владели 48,5%. В течение года количество обращений за выдачей разрешения на временное проживание увеличилось на 13,8%, по замене - на 25,2%.

Напомним, в мае РБК-Украина писало, что число иностранцев, приезжающих на работу в Литву, в этом году увеличилось более чем в два раза, а правительство тем временем рассматривает способы ограничения иммиграции рабочей силы.

В феврале МИД Литвы подчеркивало, что государство будет оставаться верным историческому единству с Украиной.