Станом на 1 липня у Литві проживають 54 393 іноземці, з яких 15 291 громадянин України

У Литві зросла кількість українців, що мають тимчасову посвідку на проживання. Про це повідомляє видання Delfi, посилаючись на дані департаменту міграції при МВС Литви, який представив основні міграційні показники за першу половину 2018 року.

Так, стрімко зростає потік іноземців, що прибувають у Литву, головним чином за рахунок громадян України і Білорусі.

Зокрема, станом на 1 липня у Литві проживають 54 393 іноземці, з яких 15 291 громадянин України (на 55,4% більше, ніж рік тому), 12 391 Росії (на 8,3% менше, ніж рік тому) та 10 433 громадяни Білорусі (на 24,7% більше, ніж рік тому). Підкреслюється, що громадяни вказаних країн склали 70,1% (станом на 1 липня 2017 року - 67,3%) від всіх іноземців, які проживають у Литві.

Підкреслюється, що у порівнянні з 1 липня 2017 року загальна кількість населення держави знизилася на 0,8%, однак число іноземців, що проживають у країні, збільшилося на 15,4%.

Додамо, більшість іноземців, які проживають у Литві (54,5%) є власниками тимчасової посвідки на проживання, а торік її мали 48,5%. Протягом року кількість звернень за видачею дозволу на тимчасове проживання збільшилася на 13,8%, за заміною - на 25,2%.

Нагадаємо, у травні РБК-Україна писало, що число іноземців, які приїжджають на роботу в Литву, в цьому році збільшилася більш ніж в два рази, а уряд тим часом розглядає способи обмеження імміграції робочої сили.

У лютому МЗС Литви наголошувало, що держава залишатиметься вірною історичній єдності з Україною.