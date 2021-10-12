В Литве стартовали военные учения с участием стран НАТО

В Литве начались международные военные учения "Железный волк - 2021". Участие в учениях принимают также военные стран НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Delfi .

В ходе учений оценят способности выполнять операции по нападению, обороне и другие военные операции дислоцированные в Литве Силами передового базирования НАТО, Штаба батальона мотопехоты им Альгирдаса, что входит в бригаду Gelezinis Vilkas и роты разведки.

Почти две недели на полигоне в Пабраде и вокруг него в учениях примут участие более 3 тысяч военных из Литвы и других 12 стран НАТО и партнеров.

В учениях также примет участие почти 1 тысяча единиц военной техники: танки Leopard и Abrams, боевые машины пехоты Marder, CV 90, VCI Pizarro, БТР Stryker, Fuchs и Boxer, самоходные артиллерийские гаубицы PzH2000, транспорт тылового обеспечения и административного назначения.