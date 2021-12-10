В Литве скандал из-за поставок калия из Беларуси. Два министра подали в отставку

В августе США, Канада и Британия ввели санкции против беларусских компаний, которые вступили в силу 8 декабря. Однако несмотря на это "Литовские железные дороги" (Lietuvos gelezinkeliai) и Клайпедский порт, участвующие в экспортных поставках удобрений, предпринимали действия для сохранения белорусского транзита.

Как известно, литовское госпредприятие подписало договор о перевозке груза с белорусскими производителями удобрений до конца 2023 года. В компании заявили, что не планируют и не будут прекращать транзит белорусских калийных удобрений несмотря на санкции, однако сам контракт может быть расторгнут в случае принятия политических решений.

Грузы "Беларуськалия" будут проходить через Литву до января. При этом предприятие грузовых перевозок LTG Cargo в декабре должно перевезти около 1 млн тонн удобрений. По договору с "Литовскими железными дорогами" Белорусь уже заранее рассчиталась за провоз этих грузов.

Отставки

Министр транспорта и коммуникаций Мариус Скуодис подал в отставку после того, как "Литовские железные дороги" заявили, что продолжат перевозку грузов "Беларуськалия" вопреки санкциям США.

"В четверг я сообщил премьер-министру о своем намерении уйти, потому что для меня важно доверие премьер-министра и президента. Если хотя бы одного из них не хватает, я уйду. Это моя личная ответственность, что мы дошли до такой ситуации, я не буду показывать пальцем на других", - заявил министр

Также заявление об отставке подписал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"Учитывая ситуацию, связанную с продолжением отправки белорусских грузов через Литву после санкций, введенных США, и понимая репутационные проблемы, которые это создает для возглавляемого вами правительства Литвы, прошу вас принять заявление об отставке и как можно скорее освободить меня от должности министра иностранных дел", - написал Ландсбергис в письме премьер-министру Литвы.