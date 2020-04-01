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В Литве штрафы для нарушителей карантина увеличили в 10 раз

Новости » Коронавирус     01.04.2020 - 12:05
В Литве штрафы для нарушителей карантина увеличили в 10 раз
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Штрафы для физических лиц за нарушение правил составят от 500 до 1500 евро

Сейм Литвы значительно повысил денежные штрафы нарушителям карантина, однако не одобрил предложение Кабмина ужесточить наказание лишением свободы. Об этом сообщает LRT.

Согласно принятому 31 марта закону, штрафы для физических лиц за нарушение правил составят от 500 до 1500 евро, штрафы предприятиям - от 1500 до 6000 евро, а полиция получила право составления протоколов нарушений.

До этого штрафы для физических лиц составляли до 140 евро, а для предприятий - до 600 евро, а наказывать штрафами могли специалисты здравоохранения.

Напомним, правительство Литвы приняло решение о продлении карантина из-за коронавируса на 2 недели, до 13 апреля.

Вместе с тем, 14 марта правительство Литвы объявило о введении ограничений для борьбы с распространением коронавируса в стране. Тогда правительство постановило ввести общенациональный двухнедельный карантин в стране. Вместе с Литвой подобные ограничения ввело и правительство Латвии.

РБК-Украина писало, что Минздрав опубликовал свежие данные по зараженных коронавирусом. По состоянию на утро 1 апреля в Украине количество зараженных новым коронавирусом составило 669.

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