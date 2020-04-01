У Литві штрафи для порушників карантину збільшили в 10 разів

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Штрафи для фізичних осіб за порушення правил складуть від 500 до 1500 євро

Сейм Литви значно підвищив грошові штрафи порушникам карантину, проте не схвалив пропозицію Кабміну посилити покарання позбавленням волі. Про це повідомляє LRT.

Згідно з прийнятим 31 березня законом, штрафи для фізичних осіб за порушення правил складуть від 500 до 1500 євро, штрафи підприємствам - від 1500 до 6000 євро, а поліція отримала право складання протоколів порушень.

До цього штрафи для фізичних осіб становили до 140 євро, а для підприємств - до 600 євро, а карати штрафами могли фахівці охорони здоров'я.

Нагадаємо, уряд Литви прийняв рішення про продовження карантину через коронавірус на 2 тижні, до 13 квітня.

Разом з тим, 14 березня уряд Литви оголосив про введення обмежень для боротьби з поширенням коронавірусу в країні. Тоді уряд постановив запровадити загальнонаціональний двотижневий карантин у країні. Разом з Литвою подібні обмеження ввели і уряд Латвії.

РБК-Україна писало, що МОЗ опублікував свіжі дані по заражених коронавірусом. Станом на ранок 1 квітня в Україні кількість заражених новим коронавірусом склала 669.