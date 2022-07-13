В Литве рассказали, что будет с транзитом в Калининград после рекомендаций ЕК
Литва будет эффективно обеспечивать применение санкций путем тщательного мониторинга и проверки российских товаров.
Об этом заявили в МИД Литвы, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.
"Литва будет эффективно обеспечивать применение санкций путем тщательного мониторинга, принципиальной оценки и эффективной проверки, не пытается ли Россия злоупотреблять транзитными возможностями", - говорится в сообщении МИД Литвы.
Там добавили, в случае выявления таких нарушений или учитывая интересы национальной безопасности, Литва оставляет за собой право в одностороннем порядке предотвращать такие попытки.
Напомним, Еврокомиссия опубликовала дополнительные инструкции для государств-членов по транзиту товаров из России.
Раньше правительство Литвы расширило ограничения на транзит товаров через свою территорию в Калининградскую область России.
Потом Москва угрожала Литве "жесткими мерами" из-за перекрытые пути в Калининград.