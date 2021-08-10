В Литве протестуют из-за ограничений для невакцинированных, люди требуют отставки правительства

Сегодня, 10 августа у здания парламента Литвы началась акция протеста против ограничений для непривитых людей. Участники требуют отмены "паспортов возможностей" и отставки правительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Известно, что митинг начался с 9 утра, тогда на акцию собралось около тысячи человек. Его планируют проводить до 17.00.

По данным правоохранителей число митингующих возросло и сейчас составляет почти 5 тысяч человек. Хотя муниципалитет давал разрешение на проведение акции с участием до 1 тысячи.

"По подсчетам полиции, собралось 4500-5000 человек. В настоящее время никаких инцидентов не было зафиксировано. Кажется, кому-то стало плохо, вызвали скорую", - говорится в сообщении.

Известно, что участники акции установили возле парламента стилизованную виселицу, а возле сцены рядом с библиотекой им. М. Мажвидаса - бутафорскую колючую проволоку.

Отмечается, что сегодня на внеочередную сессию должен собраться парламент Литвы.

Указано, что митингующие пытаются обратить на себя внимание депутатов сиренами, криками и аплодисментами, люди скандируют: "Парламент - вон!".

Накануне одна из участников акции поделилась на своей странице в соцсети требованиями, с которыми выступят участники акции, а именно:

отклонить проект постановления правительства, которым с 13 сентября хотят ввести ограничения для невакцинированных;

отклонить проекты принудительной вакцинации - как детей, так и взрослых;

отменить все виды давления вакцинацией и дискриминацию людей;

отменить обязательное тестирование;

отменить "паспорт возможностей";

отклонить обращение правительства в связи с поправками в Трудовой кодекс и закон о гражданской безопасности;

отменить режим чрезвычайной ситуации;

прекратить любые действия по присоединению к Давосскому форуму;

полная отставка правительства.

Фото: в Литве протестуют из-за ограничений для невакцинированных (twitter.com/WladekL1)