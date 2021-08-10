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У Литві протестують через обмеження для невакцинованих, люди вимагають відставки уряду

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Вільнюс, Вівторок 10 серпня 2021 13:35
У Литві протестують через обмеження для невакцинованих, люди вимагають відставки уряду Фото: у Литві протестують через обмеження для невакцинованих (twitter.com/WladekL1)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 10 серпня біля будівлі парламенту Литви почалася акція протесту проти обмежень для невакцинованих людей. Учасники вимагають скасування "паспортів можливостей" і відставки уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Відомо, що мітинг розпочався з 9-ї ранку, тоді на акцію зібралося близько тисячі людей. Його планують проводити до 17.00.

За даними правоохоронців число мітингувальників зросло і наразі складає майже 5 тисяч осіб. Хоча муніципалітет давав дозвіл на проведення акції за участі до 1 тисячі.

"За підрахунками поліції, зібралося 4500-5000 осіб. На цей час ніяких інцидентів не було зафіксовано. Здається, комусь стало погано, викликали швидку", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що учасники акції встановили біля парламенту стилізовану шибеницю, а біля сцени поруч з бібліотекою ім. М. Мажвідаса - бутафорський колючий дріт.

Зазначається, що сьогодні на позачергову сесію має зібратися парламент Литви.

Вказано, що мітингувальники намагаються звернути на себе увагу депутатів сиренами, криками і оплесками, люди скандують: "Парламент - геть!".

Напередодні одна з учасників акції поділилася на своїй сторінці у соцмережі вимогами, з якими виступлять учасники акції, а саме:

  • відхилити проект постанови уряду, яким з 13 вересня хочуть ввести обмеження для невакцинованих;
  • відхилити проекти примусової вакцинації - як дітей, так і дорослих;
  • скасувати всі види тиску вакцинацією і дискримінацію людей;
  • скасувати обов'язкове тестування;
  • скасувати "паспорт можливостей";
  • відхилити звернення уряду у зв'язку з поправками до Трудового кодексу і закону про цивільну безпеку;
  • скасувати режим надзвичайної ситуації;
  • припинити будь-які дії щодо приєднання до Давоського форуму;
  • повна відставка уряду.

Фото: у Литві протестують через обмеження для невакцинованих (twitter.com/WladekL1)

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