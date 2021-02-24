UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Литве продлили карантин еще на месяц

Автор: РБК-Украина

В среду, 24 февраля, правительство Литвы приняло решение продлить ограничительные меры из-за COVID. Карантин будет действовать по меньшей мере до 31 марта.

Об этом сообщает Delfi.

В рамках карантина также продлили ограничения на перемещение между муниципалитетами до 15 марта.

Также теперь в Литве разрешено не носить маски на улице, однако необходимо сохранять расстояние как минимум два метра. Требования к ношению масок в закрытых местах оставили без изменений.

Напомним, ранее власти Литвы приняли решение приостановить вакцинацию от коронавируса препаратом производства компании Pfizer. Причиной этого стало нарушение нормы температурного режима при транспортировке.

Кроме того, в Литве могут ввести иммунный паспорт для вакцинированных и больных COVID.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины КарантинЛитваКоронавирус
Читайте также
Кабмин запретил пассажирские перевозки в "красной" зоне карантина
Зеленский предложил Литве помощь в массовом производстве COVID-вакцины
Прогноз погоды