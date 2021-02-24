В Литве продлили карантин еще на месяц

В среду, 24 февраля, правительство Литвы приняло решение продлить ограничительные меры из-за COVID. Карантин будет действовать по меньшей мере до 31 марта.
Об этом сообщает Delfi.
В рамках карантина также продлили ограничения на перемещение между муниципалитетами до 15 марта.
Также теперь в Литве разрешено не носить маски на улице, однако необходимо сохранять расстояние как минимум два метра. Требования к ношению масок в закрытых местах оставили без изменений.
Напомним, ранее власти Литвы приняли решение приостановить вакцинацию от коронавируса препаратом производства компании Pfizer. Причиной этого стало нарушение нормы температурного режима при транспортировке.
Кроме того, в Литве могут ввести иммунный паспорт для вакцинированных и больных COVID.