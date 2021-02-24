У Литві продовжили карантин ще на місяць

У середу, 24 лютого, уряд Литви прийняв рішення продовжити обмежувальні заходи за COVID. Карантин буде діяти щонайменше до 31 березня.
Про це повідомляє Delfi.
В рамках карантину також продовжили обмеження на переміщення між муніципалітетами до 15 березня.
Також тепер у Литві не дозволено носити маски на вулиці, однак необхідно зберігати відстань як мінімум два метри. Вимоги до носіння масок у закритих місцях залишили без змін.
Нагадаємо, раніше влада Литви прийняли рішення призупинити вакцинацію від коронавірусу препаратом виробництва компанії Pfizer. Причиною цього стало порушення норми температурного режиму при транспортуванні.
Крім того, у Литві можуть ввести імунний паспорт для вакцинованих і хворих COVID.