В Литве призвали не забывать преступления Голодомора

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус призвал не забывать преступления против человечества, совершенные тоталитарными режимами, в том числе Голодомор в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Линкявичуса в Twitter.

Так, глава литовского МИД назвал Голодомор геноцидом украинского народа, который был совершен советским режимом Иосифа Сталина. Он призвал не забывать преступления тоталитарных режимов.

"Чествование жертв Голодомора, геноцида украинского народа, осуществленного жестоким режимом Сталина 86 лет назад. Мы никогда не должны забывать преступления против человечества, совершенные тоталитарными режимами", - написал Линкявичус.

Напомним, раньше сообщалось, что согласно данным опроса, проведенного соцгруппой "Рейтинг", 82% граждан Украины считают, что Голодомор в 1932-33 годах был геноцидом украинского народа. Отрицают это утверждение 11% граждан.

Также РБК-Украина писало, что канадская провинция Британская Колумбия признала Голодомор геноцидом украинского народа. Каждую четвертую субботу ноября в Британской Колумбии будет отмечаться день памяти жертв Голодомора.