В Литве приостановили строительство стены на границе с Беларусью: названа причина

В связи с этим правительство Литвы обратилось за помощью к другим странам.

"К настоящему времени все имеющиеся у армии Литвы запасы колючей проволоки израсходованы, и сейчас ожидаются дополнительные запасы из других стран", - заявил министр обороны Литвы.

Сейчас ведутся переговоры с Данией и Словенией, и рассматривается возможность получения колючей проволоки в качестве пожертвования.

Как отмечает издание, заграждение должно быть построено на участке границы длиною в 550 километров.