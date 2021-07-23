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В Литве приостановили строительство стены на границе с Беларусью: названа причина

Автор: РБК-Украина

В Литве приостанавливается строительство стены на границе с Беларусью. Поскольку у Литвы закончилась колючая проволка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

В связи с этим правительство Литвы обратилось за помощью к другим странам.

"К настоящему времени все имеющиеся у армии Литвы запасы колючей проволоки израсходованы, и сейчас ожидаются дополнительные запасы из других стран", - заявил министр обороны Литвы.

Сейчас ведутся переговоры с Данией и Словенией, и рассматривается возможность получения колючей проволоки в качестве пожертвования.

Как отмечает издание, заграждение должно быть построено на участке границы длиною в 550 километров.

Напомним, 9 июля Литва начала строительство забора на границе с Беларусью в рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов.

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ЛитваМигрантыБеларусь