Литве приготовиться? В Думе РФ хотят отменить постановление о независимости страны

В пояснительной записке к законопроекту депутат от "Единой России" Евгений Федоров, который стал инициатором законопроекта, пишет, что якобы "после внесения поправок в Конституцию страны Российская Федерация была признана правопреемником СССР на своей территории".

По его словам, в марте 1991 года в Советском Союзе был проведен референдум, по итогам которого население высказалось в поддержку сохранения СССР как единого государства.

Но в сентябре того же года на первом заседании Государственного Совета СССР под председательством президента СССР Михаила Горбачева было принято постановление Государственного Совета СССР № ГС-1 "О признании независимости Литовской Республики".

Федоров настаивает на том, что данное постановление было незаконным.