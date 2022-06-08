Литве приготовиться? В Думе РФ хотят отменить постановление о независимости страны

В Госдуму РФ внесли законопроект об отмене постановления Государственного Совета СССР "О признании независимости Литовской Республики".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующую законодательную инициативу, пишет "Московский комсомолец".
В пояснительной записке к законопроекту депутат от "Единой России" Евгений Федоров, который стал инициатором законопроекта, пишет, что якобы "после внесения поправок в Конституцию страны Российская Федерация была признана правопреемником СССР на своей территории".
По его словам, в марте 1991 года в Советском Союзе был проведен референдум, по итогам которого население высказалось в поддержку сохранения СССР как единого государства.
Но в сентябре того же года на первом заседании Государственного Совета СССР под председательством президента СССР Михаила Горбачева было принято постановление Государственного Совета СССР № ГС-1 "О признании независимости Литовской Республики".
Федоров настаивает на том, что данное постановление было незаконным.
Как сообщалось, президент Литвы Гитанас Науседа решил отозвать посла республики из России своим указом, начиная с 1 июня.
Накануне Литва полностью прекратила импорт российских энергоносителей. Местные власти сумели за два месяца найти альтернативные источники поставок электроэнергии, газа и нефти.
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