Литві приготуватися? У Думу РФ хочуть скасувати ухвалу про незалежність країни

У пояснювальній записці до законопроекту депутат від "Єдиної Росії" Євген Федоров, який став ініціатором законопроекту, пише, що нібито "після внесення поправок до Конституції країни Російська Федерація була визнана правонаступником СРСР на своїй території".

За його словами, у березні 1991 року в Радянському Союзі було проведено референдум, за підсумками якого населення висловилося за збереження СРСР як єдиної держави.

Але у вересні того ж року на першому засіданні Державної Ради СРСР під головуванням президента СРСР Михайла Горбачова було прийнято ухвалу Державної Ради СРСР № ДС-1 "Про визнання незалежності Литовської Республіки".

Федоров наполягає на тому, що ця ухвала була незаконною.