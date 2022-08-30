UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Литве предлагают обсудить направление миротворцев к Запорожской АЭС

Фото: Габриэлюс Ландсбергис, глава МИД Литвы (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Перед заседанием глав МИД Европейского Союза в Праге было высказано предложение обсудить направление миротворцев к Запорожской АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Литвы Габриэлиуса Ландсбергиса.

"Мы никогда не были ближе к ядерной катастрофе, чем мы есть сейчас. Честно говоря, лишь выражать сожаление относительно ситуации может быть недостаточно", - заявил Ландсбергис.

Дипломат считает, что надо вернуться к аналогичным дискуссиям, которые велись полгода назад. Речь идет о военной миротворческой силе, которая обеспечит ядерную безопасность внутри и вокруг ЗАЭС.

Напомним, что Зеленский встретился с главой МАГАТЭ Гросси. Встреча состоялась перед запланированным визитом делегации МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская АЭСЛитваЗапорожская областьВойна в Украине