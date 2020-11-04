В Литве повторно вводят общенациональный карантин

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

В Литве повторно вводят карантин в общенациональном масштабе. Он начнет действовать с субботы, 7 ноября, и продлиться три недели.

Об этом сообщает Delfi.

Так, в общественных местах можно будет собираться группам не более чем из пяти человек. При этом необходимо будет соблюдать дистанцию в два метра и избегать прямого физического контакта.

На похоронах могут присутствовать не более десяти человек.

Также взрослые и дети от шести лет должны обязательно носить маски в общественных местах. Маски не нужны тем, кто занимается спортом на улице, участвует в спортивных состязаниях, а также судьям.

Также будут ограничены поездки в городском, пригородном и междугороднем транспорте. При этом можно занимать только сидячие места и сидеть в одном метре друг от друга.

На время карантина будут запрещены все коммерческие и некоммерческие культурные, развлекательные и спортивные мероприятия, ярмарки и другие собрания, которые проводят в помещении и на свежем воздухе. Спортивные состязания будут проходить без зрителей.

Во время карантина будут работать детские сады, дошкольные учреждения и начальная школа. Ученики 5-12 классов будут учиться дистанционно.

Отметим, общенациональный карантин был объявлен в Литве в середине марта. Такой режим действовал до середины июня.

Напомним, в начале октября премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис допустил введение нового локдауна в стране.

Кроме того, правительство Литвы изменило порядок самоизоляции для путешественников, которые возвращаются из-за границы.