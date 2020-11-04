У Литві повторно вводять загальнонаціональний карантин

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

У Литві повторно вводять карантин у загальнонаціональному масштабі. Він почне діяти з суботи, 7 листопада, і триватиме три тижні.

Про це повідомляє Delfi.

Так, в громадських місцях можна буде збиратися групами не більше ніж з п'яти осіб. При цьому необхідно буде дотримуватися дистанцію у два метри і уникати прямого фізичного контакту.

На похоронах можуть бути присутні не більше десяти осіб.

Також дорослі та діти від шести років повинні обов'язково носити маски в громадських місцях. Маски не потрібні тим, хто займається спортом на вулиці, бере участь у спортивних змаганнях, а також суддям.

Також будуть обмежені поїздки в міському, приміському та міжміському транспорті. При цьому можна займати тільки сидячі місця і сидіти в одному метрі один від одного.

На час карантину будуть заборонені всі комерційні та некомерційні культурні, розважальні та спортивні заходи, ярмарки та інші збори, які проводять в приміщенні і на свіжому повітрі. Спортивні змагання будуть проходити без глядачів.

Під час карантину будуть працювати дитячі сади, дошкільні заклади та початкова школа. Учні 5-12 класів будуть навчатися дистанційно.

Зазначимо, загальнонаціональний карантин був оголошений в Литві в середині березня. Такий режим діяв до середини червня.

Нагадаємо, на початку жовтня прем'єр-міністр Литви Саулюс Сквернялис допустив введення нового локдауну в країні.

Крім того, уряд Литви змінило порядок самоізоляції для мандрівників, які повертаються з-за кордону.