В Литве планируют продлить карантин до марта

В Литве Комиссия по экстремальным ситуациям предлагает продлить объявленный карантин для противодействия распространению коронавирусной инфекции. Его планируют продлить до начала марта.

Об этом сообщает Delfi.

"С учетом всех аргументов и цифр... принято решение предложить правительству продлить действие карантина еще на один месяц - до 28 февраля", - заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

В свою очередь глава Министерства здравоохранения Литвы Арунас Дулькис сказал, что карантин может быть отменен с 1 апреля, если люди будут выполнять карантинные ограничения.

Сейчас в Литве запрещена работа большинства магазинов, спортклубов и мест отдыха, ограничены собрание граждан и передвижения людей между органами самоуправления.

Напомним, ранее власти Литвы приняли решение приостановить вакцинацию от коронавируса препаратом производства компании Pfizer. Причиной этого стало нарушение нормы температурного режима при транспортировке.

Также РБК-Украина писало, что в Литве могут ввести иммунный паспорт для вакцинированных и больных COVID.