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У Литві планують продовжити карантин до березня

Автор: Андрій Козловський

У Литві Комісія з екстремальних ситуацій пропонує продовжити оголошений карантин задля протидії розповсюдженню коронавірусної інфекції. Його планують продовжити до початку березня.

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Про це повідомляє Delfi.

"З урахуванням всіх аргументів і цифр... прийнято рішення запропонувати уряду продовжити дію карантину ще на один місяць - до 28 лютого", - заявила міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте.

У свою чергу глава Міністерства охорони здоров'я Литви Арунас Дулькіс сказав, що карантин може бути скасований з 1 квітня, якщо люди будуть виконувати карантинні обмеження і вакцинація буде йти за планом.

Наразі у Литві заборонена робота більшості магазинів, спортклубів та місць відпочинку, обмежені збори громадян і пересування людей між органами самоврядування.

Нагадаємо, раніше влада Литви прийняли рішення призупинити вакцинацію від коронавірусу препаратом виробництва компанії Pfizer. Причиною цього стало порушення норми температурного режиму при транспортуванні.

Також РБК-Україна писало, що в Литві можуть ввести імунний паспорт для вакцинованих і хворих COVID.

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