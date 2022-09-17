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В Литве пересмотрят все школьные учебники на русском языке, - министр

Фото: в Литве пересмотрят все школьные учебники на русском языке (smsm.lrv.lt)
Автор: Руслан Гаращенко

Министерство образования Литвы пересмотрит все школьные учебники на русском языке. Подозревают, что они не соответствуют современной политической ситуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобразования Литвы.

Министр Юргита Шюкжидинене сообщила, что в школьной программе недопустим образ России, который представляли старые учебники.

Всего в ходе беспрецедентной проверки будет проверен 21 учебник: 8 для преподавания русского языка и 13 для преподавания иностранного языка.

Министр отметила, что ведомство пошло на такие меры из-за ситуации с учебником русского языка "В добрый путь", в котором Россия описывалась как демократическое государство, а также в нем предлагалось посетить оккупированный Россией Крым. Эта книга уже изъята из обращения.

"Мы проинформировали школы и самоуправления о том, что этот учебник не подходит для использования в учебном процессе, его необходимо изъять из архивов школьных библиотек", - рассказала Шюкжидинене.

Она добавила, что остальные учебники проверит Национальное агентство по образованию (NEA). В случае если книги признают не соответствующими требованиям, они будут изъяты из библиотек. При этом учебным заведениям, которые успели их закупить, возместят расходы на приобретение нового учебного материала.

Напомним, в школах Киева не будут вести уроки на русском языке. Также такой предмет навсегда изъяли из программы.

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