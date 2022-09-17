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У Литві переглянуть усі шкільні підручники російською мовою, - міністр

Фото: у Литві переглянуть усі шкільні підручники російською мовою (smsm.lrv.lt)
Автор: Руслан Гаращенко

Міністерство освіти Литви перегляне усі шкільні підручники російською мовою. Підозрюють, що вони не відповідають сучасній політичній ситуації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міносвіти Литви.

Міністр Юргіта Шюкжидінене повідомила, що у шкільній програмі неприпустимий образ Росії, який представляли старі підручники.

Загалом у ході безпрецедентної перевірки буде перевірено 21 підручник: 8 для викладання російської мови та 13 для викладання іноземної мови.

Міністр зазначила, що відомство пішло на такі заходи через ситуацію з підручником російської мови "У добрий шлях" , в якому Росія описувалася як демократична держава, а також у ній пропонувалося відвідати окупований Росією Крим. Ця книга вже вилучена з обігу.

"Ми поінформували школи та самоврядування про те, що цей підручник не підходить для використання у навчальному процесі, його необхідно вилучити з архівів шкільних бібліотек", - розповіла Шюкжидінене.

Вона додала, що решта підручників перевірить Національне агентство з освіти (NEA). Якщо книги визнають такими, що не відповідають вимогам, вони будуть вилучені з бібліотек. При цьому навчальним закладам, які встигли закупити їх, відшкодують витрати на придбання нового навчального матеріалу.

Нагадаємо, у школах Києва не вестимуть уроки російською мовою. Також такий предмет назавжди вилучили із програми.

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