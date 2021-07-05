В Литве офис Тихановской получил дипломатический статус

Офис белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской получил дипломатический статус в Литве. Литва стала первой страной, которая сделала такой шаг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса в Telegram .

В понедельник, 5 июля министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис на брифинге с Тихановской заявил о признании ее офиса официальным представительством белорусской демократии.

Сейчас ведется работа над открытием представительств народа Беларуси в других странах.

"Отныне белорусская демократия будет иметь представительство в Вильнюсе. Демократическая воля Беларуси теперь де-факто признана в Литве - до того дня, когда она будет полностью реализована на их родине. С гордостью вручаю официальную ноту Светлане Тихановской, настоящему лидеру Беларуси", - написал министр иностранных дел Литвы Ландсбергис в Twitter.