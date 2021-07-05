RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Литві офіс Тіхановської отримав дипломатичний статус

Автор: РБК-Україна

Офіс білоруської опозиціонерки Світлани Тіхановської отримав дипломатичний статус у Литві. Литва стала першою країною, яка зробила такий крок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення офісу в Telegram.

У понеділок, 5 липня міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс на брифінгу з Тіхановською заявив про визнання її офісу офіційним представництвом білоруської демократії.

Зараз ведеться робота над відкриттям представництв народу Білорусі в інших країнах.

"Відтепер Білоруська демократія матиме представництво у Вільнюсі. Демократична воля Білорусі тепер де-факто визнана в Литві-до того дня, коли вона буде повністю реалізована на їхній батьківщині. З гордістю вручаю офіційну ноту Світлані Тіхановській, справжньому лідеру Білорусі", - написав міністр закордонних справ Литви Ландсбергіс в Twitter.

Читайте РБК-Україна в Google News
Світлана ТіхановськаЛитва