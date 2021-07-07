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В Литве непривитых работников ряда сфер могут обязать сдавать COVID-тест

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Вильнюс, Среда 07 июля 2021 15:09
В Литве непривитых работников ряда сфер могут обязать сдавать COVID-тест Фото: в Литве непривитых работников ряда сфер могут обязать сдавать COVID-тест (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Министерство здравоохранения Литвы рассматривает возможность введения обязательного периодического тестирования на COVID-19 для непривитых работников. Это связывают с распространением "Дельта" штамма коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство BNS.

"Аргументы просты - из-за распространения штамма "Дельта". Мы считаем, что болеют именно непривитые люди, и хотим усилить наблюдение, надзор, чтобы случаи можно было максимально быстро выявлять и контролировать",- говорится в сообщении.

Так, в проекте правительственного постановления предусмотрено, что такая обязанность будет введена для лиц сферы:

  • пассажирских перевозок и международных грузов, а также перевозки, которые организуют досуг и развлечения;
  • общественного питания и розничной торговли;
  • обслуживания. В частности сотрудников кафе, баров, кассиры магазинов;
  • здравоохранения, учреждений ухода и опеки, образования, включая летние детские лагеря.

В Минздраве Литвы утверждают, что в стране наблюдается внутреннее распространение штамма "Дельта", который грозит четвертой волной эпидемии.

Если раньше фиксировались только привозные случаи, то за прошедшую неделю в Литве зарегистрировали 23 случая заражения штаммом "Дельта".

Напомним, что в Литве надеются отменить карантин уже в этом месяце.

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