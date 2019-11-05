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В Литве начались военные учения НАТО

Новости » Общество     05.11.2019 - 02:29
В Литве начались военные учения НАТО
Фото: учения Iron Wolf II (mil ee)

Учения будут проходить до 18 ноября

В понедельник, 4 ноября, в Литве начались военные учения, в которых принимают участие четыре тысячи военных из 11 стран Североатлантического альянса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Как отмечается, учения будут проходить на протяжение двух недель, до 18 ноября, на литовской военной базе в Пабраде.

Кроме литовских военных к маневрам Iron Wolf II также привлечены подразделения из Германии, Великобритании, Российской Федерации, Соединенных Штатов Америки и других стран.

Целью учений является улучшение сотрудничества между вооруженными силами государств НАТО. Военные отработают операции нападения и обороны.

Фото: учения Iron Wolf II (mil ee)

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Украина и Североатлантический альянс проведут совместные учения в Черном море.

Кроме того, министр обороны Украины Андрей Загороднюк назвал переход украинской армии на стандарты НАТО и военное образование главными приоритетами нового формата сотрудничества с Альянсом. Он заявлял, что первым приоритетом нового формата отношений станет переход украинской армии на натовские стандарты.

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