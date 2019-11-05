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В Литві почалися військові навчання НАТО

Новини » Суспільство     05.11.2019 - 02:29
В Литві почалися військові навчання НАТО
Фото: вчення Iron Wolf II (mil ee)

Навчання проходитимуть до 18 листопада

У понеділок, 4 листопада, в Литві почалися військові навчання, в яких беруть участь чотири тисячі військових з 11 країн Північноатлантичного альянсу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Як наголошується, навчання будуть проходити протягом двох тижнів, до 18 листопада, на литовській військовій базі в Пабраде.

Крім литовських військових до маневрів Iron Wolf II також залучено підрозділи з Німеччини, Великобританії, Російської Федерації, Сполучених Штатів Америки та інших країн.

Метою навчань є поліпшення співпраці між збройними силами держав НАТО. Військові відпрацюють операції нападу і оборони.

Фото: вчення Iron Wolf II (mil ee)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Україна і Північноатлантичний альянс проведуть спільні навчання в Чорному морі.

Крім того, міністр оборони України Андрій Загороднюк назвав перехід української армії на стандарти НАТО і військову освіту головними пріоритетами нового формату співробітництва з Альянсом. Він заявляв, що першим пріоритетом нового формату відносин стане перехід української армії на натовські стандарти.

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