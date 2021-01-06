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В Литве могут ввести иммунный паспорт для вакцинированных и больных COVID

Вильнюс, Среда 06 января 2021 18:52
В Литве могут ввести иммунный паспорт для вакцинированных и больных COVID
Фото: Игрида Шимоните (flickr Lietuvos Respublikos Seimas)
Автор: Игорь Литвиненко

Правительство Литвы рассматривает возможность введения в стране иммунного паспорта. Также в Литве хотят вести реестр лиц, которые отказались от вакцинации.

Об этом заявил премьер-министр Литвы Игрида Шимоните, передает LRT.

Она отметила, что данный вопрос сейчас обсуждается в правительстве, однако пока нет четкого решения.

"Не только люди, которые были вакцинированы, могут претендовать на такой паспорт, но и люди, которые больны и имеют антитела в организме", - сказала Шимоните.

Она добавила, что такие меры были бы справедливыми к тем людям, которые имеют временный иммунитет к COVID, так как сейчас ко всем применяются одинаковые карантинные правила.

Ранее РБК-Украина писало, что во Всемирной организации здравоохранения выступили против введения иммунных паспортов по коронавирусу. Однако в ВОЗ отмечают необходимость иметь документы о людях, которые были вакцинированы.

Также сообщалось, что в Венгрии создали электронный COVID-паспорт, подтверждающий вакцинацию от коронавируса.

Отметим, в Министерстве здравоохранения Украины не исключают возможности введения дополнительных мер для борьбы с коронавирусом при пересечении гражданами границ. Это могут меры, подобные иммунному паспорту.

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