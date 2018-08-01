В Литве хотят признать коммунистическую партию преступной организацией

Бывшие члены ЛКП при выдвижении в президенты или на другие госдолжности должны будут указать об этом в своей биографии

В парламенте Литвы в среду, 1 августа, представили проект закона, которым Литовская коммунистическая партия признается преступной организацией. Закон подготовили члены парламентской фракции Союза отечества-Христианских демократов Лауринас Кащюнас и Аудронюс Ажубалис, передает Delfi.

Как сообщил Ажубалис, законопроект предлагает признать партию преступной организацией, "которая в годы оккупации Литвы СССР в 1940-1941 и 1944-1990 годах способствовала утверждению диктатуры на территории оккупированной страны".

"Признать ЛКП организацией, которая послушно и инициативно выражала волю СССР и осуществляла ее. Цель этого проекта - наконец-то должным образом оценить советское прошлое и преступления, восстановить историческую справедливость", - подчеркнул Ажубалис.

Соавтор законопроекта Кащюнас добавил, что еще одной целью закона является гласность. Согласно документу, бывшие члены партии в случае выдвижения в президенты должны будут указать этот факт в своей биографии. Также упоминать об этом они будут обязаны в случае выдвижения на пост депутата парламента или Европарламента, а также мэра.

В парламенте Литвы напомнили, что в июне 2017 года была принята резолюция, которая призывала правительство подготовить соответствующий законопроект. Однако до сих пор такого документа представлено не было.

Напомним, 12 мая 2018 года Служба безопасности Украины провела 24 обыска в ходе расследования дела лидера коммунистической партии Украины Петра Симоненко.