У Литві хочуть визнати комуністичну партію злочинною організацією

Колишні члени ЛКП при балотуванні в президенти або на інші державні посади повинні будуть вказати про це у своїй біографії

В парламенті Литви в середу, 1 серпня, презентували проект закону, яким Литовська комуністична партія визнається злочинною організацією. Закон підготували члени парламентської фракції Союзу вітчизни-Християнських демократів Лауринас Кащюнас і Аудронюс Ажубаліс, передає Delfi.

Як повідомив Ажубаліс, законопроект пропонує визнати партію злочинною організацією, "яка в роки окупації Литви СРСР у 1940-1941 і 1944-1990 роках сприяла утвердженню диктатури на території окупованої країни".

"Визнати ЛКП організацією, яка слухняно й ініціативно виражала волю СРСР і здійснювала її. Мета цього проекту - нарешті належним чином оцінити радянське минуле і злочини, відновити історичну справедливість", - підкреслив Ажубаліс.

Співавтор законопроекту Кащюнас додав, що ще однією метою закону є гласність. Згідно з документом, колишні члени партії у разі висунення в президенти повинні будуть вказати цей факт своєї біографії. Також згадувати про це вони зобов'язані у разі висунення на пост депутата парламенту або Європарламенту, а також мера.

В парламенті Литви нагадали, що в червні 2017 року була прийнята резолюція, яка закликала уряд підготувати відповідний законопроект. Однак досі такого документа представлено не було.

Нагадаємо, 12 травня 2018 року Служба безпеки України провела 24 обшуку в ході розслідування справи лідера комуністичної партії України Петра Симоненка.