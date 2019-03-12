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Суд продовжив арешт шпигуну, який передавав Росії дані НАТО

Новини » Надзвичайні події    12.03.2019 - 11:42
Суд продовжив арешт шпигуну, який передавав Росії дані НАТО
Фото: суд у Зальцбурзі (derstandard.at)

Арешт продовжено до травня

Земельний суд Зальцбургу в Австрії продовжив арешт відставного полковника австрійської армії, якого підозрюють у шпигунстві з 1992 по 2018 роки на російську військову розвідку. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Укрінформ".

Зокрема, суд своїм рішенням залишив підозрюваного під вартою до 7 травня 2019 року.

Також вказано, що прокуратура Зальцбурга продовжує розслідування справи в закритому режимі.

Зазначимо, попереднє рішення щодо продовження арешту 70-річного відставного полковника приймалося на початку січня цього року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що екс-полковник австрійської армії передавав Росії у тому числі інформацію щодо НАТО. Зазначалося, що офіцер під час служби в армії Австрії, яка підтримує партнерські відносини з НАТО, періодично відвідував семінари військового блоку, а потім передавав отриману на них інформацію в Москву.

Як писало РБК-Україна раніше, Служба військової контррозвідки Австрії затримала офіцера австрійської армії у відставці за підозрою у тому, що з 1990-х років він шпигував на користь Російської Федерації.

Підкреслимо, канцлер Австрії Себастьян Курц підкреслював, що відносини Росії і ЄС не покращаться, якщо підтвердиться факт шпигунства колишнім австрійським полковником на користь РФ.

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