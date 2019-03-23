У Литві двоє працівників авіабази шпигували на користь РФ

Фото: авіабаза Шауляй (kariuomene.kam.lt)

Екс-працівники авіабази визнали свою вину

У Литві двоє колишніх працівників авіабази в Шауляї, що підпорядковується Військово-повітряних сил країни, шпигували на користь Російської Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на агентство BNS.

На цій авіабазі розташовується загін ВПС НАТО. Слідство встановило, що за дорученням розвідки РФ працівники військової бази в Шауляї з осені 2014 року робили фотокопії службових документів та інших закритих, проте не засекречених даних.

Обидва екс-працівники авіабази визнали свою вину за обвинуваченням у шпигунстві на користь Росії. Справу розглядав Шяуляйський окружний суд.

"У п'ятницю, 22 березня, в Шяуляйському окружному суді були опитані обидва обвинувачені в шпигунстві на користь Росії, вони свою провину визнають", - підтвердив представник суду Вітаутас Йончас.

У зв'язку з підривною діяльністю даних працівників росіянам були передані дані про діяльність авіабази, про осіб, які проходять службу в литовській армії та армії іншої держави.

Нагадаємо, 12 березня земельний суд Зальцбургу в Австрії продовжив арешт відставному полковнику австрійської армії, якого підозрюють у шпигунстві з 1992 по 2018 роки на російську військову розвідку.