В Литве анонсировали новый пакет военной помощи для Украины

Литва готовит для Украины новый пакет военной помощи. Пока неизвестно, что именно получат украинские военные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса в Twitter .

Он отметил, что Литва с начала полномасштабного вторжения отправила Украине уже 28 грузов с военной помощью.

"29 и 30 партии уже готовятся! В ближайшее время я расскажу о том, что в них входит", - подчеркнул глава Минобороны Литвы.

Известно, что с начала войны Литва предоставила Украине бронежилеты, военную амуницию, тяжелые минометы и другое вооружение.