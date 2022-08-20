В Литве анонсировали новый пакет военной помощи для Украины

Литва готовит для Украины новый пакет военной помощи. Пока неизвестно, что именно получат украинские военные.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса в Twitter.
Он отметил, что Литва с начала полномасштабного вторжения отправила Украине уже 28 грузов с военной помощью.
"29 и 30 партии уже готовятся! В ближайшее время я расскажу о том, что в них входит", - подчеркнул глава Минобороны Литвы.
Известно, что с начала войны Литва предоставила Украине бронежилеты, военную амуницию, тяжелые минометы и другое вооружение.
Напомним, недавно правительство Эстонии одобрило новый пакет военной помощи для ВСУ.
Также президент США Джо Байден утвердил военную помощь Украине на 775 млн долларов.
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