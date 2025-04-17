Литва зробила історичний крок: суд дозволив одностатеві партнерства

Конституційний суд Литви визнав, що положення Цивільного кодексу, які дозволяють партнерство лише між чоловіком і жінкою, є неконституційними. Це також суперечить принципу відповідального управління, за яким розділ про партнерства набирає чинності тільки після ухвалення необхідних законів. Тепер усі пари можуть звертатися до судів для реєстрації партнерства.

Навесні минулого року уряд на чолі з Інгрід Шімоніте звернувся до КС з проханням розглянути два питання про партнерство. Цивільний кодекс містить главу, що визначає співжиття без шлюбу, дозволяючи партнерство лише між чоловіком і жінкою. Уряд вважає, що Конституція захищає всі сім'ї, включно з одностатевими парами, тому нинішнє становище є дискримінаційним і порушує принцип рівності.

ЄСП підтримав цю позицію і визнав, що вимога укладати партнерство лише між чоловіком і жінкою є неконституційною. На думку Конституційного суду, Сейм не має права ухвалювати рішення, які обмежують юридичне визнання та захист для пар протилежної статі, виключаючи одностатеві пари.

"Стереотипи, що існують у суспільстві, не можуть бути конституційно виправданою підставою для відмови або обмеження основних прав чи свобод людини або групи осіб у демократичній правовій державі". Законодавство, що ґрунтується на забобонах щодо одностатевих пар, було б несумісне з Конституцією, з концепцією сім'ї, що випливає з неї, з повагою до прав і гідності людини, з цінностями рівності, плюралізму й толерантності, притаманними демократичному суспільству", - заявив голова КС Гінтарас Года.

Цивільний кодекс вимагає реєстрації партнерств відповідно до закону, але парламент досі не ухвалив необхідні закони. Конституційний суд вважає це порушенням принципу відповідального управління. Голова КС Гінтарас Года зазначив, що законодавець повинен ухвалити закон про реєстрацію партнерств у розумний термін, але цього досі не сталося. Як наслідок, відповідна глава Цивільного кодексу не набула чинності.

КС підкреслив, що Конституція і принципи верховенства права не допускають ситуації, коли законодавець затримує ухвалення закону, пов'язуючи його з другим законом, і не виконує свої зобов'язання протягом тривалого часу. Це призводить до правової невизначеності і незахищеності.

На думку КС, таким чином Сейм створює правову невизначеність і незахищеність, а також позбавляє людей законних надій на те, що закон про партнерство буде ухвалено.

"Таким чином, законодавець підриває довіру громадян до держави і закону, не забезпечує вимоги правової визначеності та правової безпеки, що випливають із конституційного верховенства права, і порушує принципи відповідального управління", - заявив голова КС.

Як заявила після оголошення суддя КС Дайва Петрілайте, після ухвалення рішення люди зможуть звернутися до суду для реєстрації свого партнерства.

"У заключному слові КС зазначив, що поки закон не ухвалено, ці люди не можуть бути змушені чекати і сподіватися на щось інше. Вони зможуть відстоювати своє індивідуальне право на визнання та реєстрацію партнерства через суд. Поки парламент не ухвалить закон, судовий шлях залишиться", - сказала Петрілайте.

Сейм не може ухвалити закон про партнерство вже 24 роки. На думку судді, цей термін не є розумним. Однак те, як і коли Сейм ухвалить рішення про закон про партнерство, повністю залежить від парламентаріїв.

"Це на розсуд законодавця, як він розуміє терміновість і розумність", - сказала пані Петрілайте.

Вона додала, що суд не знайшов жодних конституційно значущих причин, через які інститут партнерства не міг би бути розширеним, щоб включити до нього не тільки різностатеві, а й одностатеві пари. Йдеться про право на сімейне життя, про право на юридичне визнання осіб, які будують спільне життя, не тільки як перший крок, а й як другий крок, як юридичний захист таких осіб.

"Правовий захист стосується не тільки майнових питань, не тільки приватних аспектів життя пар, а й питань публічного права, податкового законодавства, охорони здоров'я і всього іншого", - сказала Петрілайте.