"Армія+" запустила шлюб онлайн для військових: інструкція, ціни та документи
У застосунку "Армія+" запрацював пріоритетний запис на шлюб через "Дію". Захисники та захисниці зможуть самостійно обрати зручну дату й час церемонії.
Як подати заяву на одруження через "Армія+", які документи потрібні та скільки доведеться заплатити, РБК-Україна розповідає із посиланням на Міністерство оборони України та міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.
У застосунку "Армія+" з’явилася нова послуга, яка дозволяє захисникам і захисницям України швидко та зручно зареєструвати шлюб онлайн. Тепер військові можуть пріоритетно обирати дату і час церемонії, уникнувши черг та зайвої бюрократії.
Як скористатися послугою
Для того, що б скористатися сервісом потрібно:
- у застосунку "Армія+" зайти в розділ "Сервіси";
- обрати "Шлюб онлайн - подати заяву через "Дію".
Після цього користувача автоматично перенаправить у застосунок "Дія", де можна буде забронювати зручну дату церемонії.
Послуга доступна тільки для авторизованих військовослужбовців. Після підтвердження з боку партнера або партнерки, у "Дії" з’явиться можливість вибрати дату й час весілля. Церемонія проходить онлайн у форматі відеоконференції та триває до 30 хвилин. У день весілля в застосунку з’явиться посилання на підключення.
Що потрібно для онлайн-одруження
Для того, щоб одружитися онлайн у "Дії" мають бути документи:
- ID-картка або закордонний паспорт у "Дії";
- верифікований податковий номер.
Україна стала першою країною, де весь цикл одруження можна пройти онлайн. З початку запуску послуги в Дії вже одружилися понад 4700 пар, більшість з яких - військові.
Вартість послуги:
- церемонія у відеоформаті обійдеться у 1016 грн (у робочі дні);
- держмито - 85 копійок.
- банківська комісія - 1,44% від суми мита.
- фізичне свідоцтво (за бажанням) - 390 гривень на кожну адресу, доставляє "Укрпошта" або кур’єр.
Нагадаємо, уряд України запровадив пріоритетний запис на послугу "Шлюб онлайн" через застосунок "Дія" для військовослужбовців. Тепер захисники та захисниці можуть одружуватися без черг, обираючи зручні дату та час церемонії.
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