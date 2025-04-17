Литва сделала исторический шаг: суд разрешил однополые партнерства

Конституционный суд Литвы признал, что положения Гражданского кодекса, которые позволяют партнерство только между мужчиной и женщиной, являются неконституционными. Это также противоречит принципу ответственного управления, по которому раздел о партнерствах вступает в силу только после принятия необходимых законов. Теперь все пары могут обращаться в суды для регистрации партнерства.

Весной прошлого года правительство во главе с Ингрид Шимоните обратилось в КС с просьбой рассмотреть два вопроса о партнерстве. Гражданский кодекс содержит главу, определяющую сожительство без брака, разрешая партнерство только между мужчиной и женщиной. Правительство считает, что Конституция защищает все семьи, включая однополые пары, поэтому нынешнее положение является дискриминационным и нарушает принцип равенства.

ЕСП поддержал эту позицию и признал, что требование заключать партнерство только между мужчиной и женщиной является неконституционным. По мнению Конституционного суда, Сейм не имеет права принимать решения, которые ограничивают юридическое признание и защиту для пар противоположного пола, исключая однополые пары.

"Стереотипы, существующие в обществе, не могут быть конституционно оправданным основанием для отказа или ограничения основных прав или свобод человека или группы лиц в демократическом правовом государстве". Законодательство, основанное на предрассудках в отношении однополых пар, было бы несовместимо с Конституцией, с вытекающей из нее концепцией семьи, с уважением к правам и достоинству человека, с ценностями равенства, плюрализма и толерантности, присущими демократическому обществу", - заявил председатель КС Гинтарас Года.

Гражданский кодекс требует регистрации партнерств в соответствии с законом, но парламент до сих пор не принял необходимые законы. Конституционный суд считает это нарушением принципа ответственного управления. Председатель КС Гинтарас Года отметил, что законодатель должен принять закон о регистрации партнерств в разумный срок, но этого до сих пор не произошло. Как следствие, соответствующая глава Гражданского кодекса не вступила в силу.

КС подчеркнул, что Конституция и принципы верховенства права не допускают ситуации, когда законодатель задерживает принятие закона, связывая его со вторым законом, и не выполняет свои обязательства в течение длительного времени. Это приводит к правовой неопределенности и незащищенности.

По мнению КС, таким образом Сейм создает правовую неопределенность и незащищенность, а также лишает людей законных надежд на то, что закон о партнерстве будет принят.

"Таким образом, законодатель подрывает доверие граждан к государству и закону, не обеспечивает требования правовой определенности и правовой безопасности, вытекающие из конституционного верховенства права, и нарушает принципы ответственного управления", - заявил председатель КС.

Как заявила после объявления судья КС Дайва Петрилайте, после принятия решения люди смогут обратиться в суд для регистрации своего партнерства.

"В заключительном слове КС отметил, что пока закон не принят, эти люди не могут быть вынуждены ждать и надеяться на что-то другое. Они смогут отстаивать свое индивидуальное право на признание и регистрацию партнерства через суд. Пока парламент не примет закон, судебный путь останется", - сказала Петрилайте.

Сейм не может принять закон о партнерстве уже 24 года. По мнению судьи, этот срок не является разумным. Однако то, как и когда Сейм примет решение о законе о партнерстве, полностью зависит от парламентариев.

"Это на усмотрение законодателя, как он понимает срочность и разумность", - сказала госпожа Петрилайте.

Она добавила, что суд не нашел никаких конституционно значимых причин, по которым институт партнерства не мог бы быть расширен, чтобы включить в него не только разнополые, но и однополые пары. Речь идет о праве на семейную жизнь, о праве на юридическое признание лиц, которые строят совместную жизнь, не только как первый шаг, но и как второй шаг, как юридическая защита таких лиц.

"Правовая защита касается не только имущественных вопросов, не только частных аспектов жизни пар, но и вопросов публичного права, налогового законодательства, здравоохранения и всего остального", - сказала Петрилайте.