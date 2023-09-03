Литва змінила правила отримання ВНЖ: тисячі росіян отримають розпорядження залишити країну

Відповідно до поправок до Закону про імміграцію, понад 25 тисяч осіб, які підпадають під цей закон, мають подати документи до Управління у справах громадянства та міграції до 1 вересня на набуття статусу постійного мешканця Європейського Союзу на підставі тесту з державної мови та підтвердження платоспроможності.

Повідомляється, що приписи покинути країну до 2 грудня отримають приблизно 4-5 тисяч людей. У тих, хто не зміг подати документи на статус постійного мешканця Європейського Союзу (наприклад, через незнання мови), був варіант запросити тимчасовий дозвіл на проживання. Однак він не дає можливості отримувати низку соціальних допомог та більшу частину пакету безкоштовної медицини.

За даними видання Latvijas Reitingi, до 20 серпня лише 12 312 громадян Росії подали документи на набуття статусу постійного жителя ЄС, і лише 2 570 отримали його. Декілька тисяч осіб іспит з державної мови провалили і записалися на перездачу — це дає право на продовження чинного ВНП до кінця року.

За словами міністра внутрішніх справ Латвії Маріса Кучинського, якщо росіянин не пішов жодним із законних шляхів і залишив усе як є, полювати на нього ніхто не буде, проте жити стане складніше: не вийде відкрити рахунок в жодному банку, не видадуть пенсію і не нададуть безкоштовні медичні послуги, не дозволять працювати в компаніях, що діють у Латвії.

Литва анулює посвідки на проживання для громадян РФ

Раніше Литва анулювала посвідки на проживання більш ніж у тисячі російських громадян. На думку влади країни, вони становлять загрозу безпеці. Таке рішення було ухвалено після того, як уряд Литви розіслав жителям країни анкету з питаннями щодо їхнього ставлення до вторгнення Росії в Україну.

Раніше також повідомлялося, що Литва скасувала посвідку на проживання в країні для 135 росіян, які підтримують війну РФ проти України.