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Интервью

Литва заявляет, что готова выполнить решение ЕСПЧ о выплате заключенному компенсации

НовостиПолитика    31.05.2018 - 17:51
Фото: Даля Грибаускайте (president.gov.ua)
Фото: Даля Грибаускайте (president.gov.ua)

Литва имеет возможность обжаловать решение ЕСПЧ

Неблагоприятное для Литвы решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге о существовании в прошлом на территории страны секретной тюрьмы ЦРУ США придется обязательно выполнить. Об этом заявила литовский президент Даля Грибаускайте, передает Delfi.

В частности, сообщается, что согласно решению суда, Литва и Румыния нарушили права двух подозреваемых в терроризме членов группировки "Аль-Каида", помог ЦРУ в жестоком обращении с ними.

"Решение ЕСПЧ принято, оно не благоприятно для Литвы. Ущерб репутации уже нанесен. У нас есть обязательства перед Европейской конвенцией по правам человека, поэтому мы обязаны выполнять решение суда", - заявила глава государства.

Кроме того, Литва должна выплатить заявителю 100 тысяч евро компенсации и 30 тысяч евро на возмещение расходов. Румыния также заплатит заявителю 100 тысяч евро компенсации, о возмещении расходов он не просил.

В свою очередь министр юстиции Литвы Ельвинас Янкявичюс заявил, что Литва имеет возможность обжаловать решение ЕСПЧ в Большой коллегии суда.

Напомним, как сообщалось ранее, ЕСПЧ заявляет, что в Румынии с сентября 2003 года до ноября 2005 года размещался секретный объект ЦРУ для содержания подозреваемых под стражей. В Литве подобный объект действовал с февраля 2005 года по март 2006 года. ЕСПЧ рекомендует Литве и Румынии провести полное расследование и наказать ответственных за нарушения должностных лиц.

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Теги публикации: Литва, ЕСПЧ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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